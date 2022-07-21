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  4. ФОТО. Ювентус презентовал новую выездную форму
Италия
21 июля 2022, 11:53 |
197
0

ФОТО. Ювентус презентовал новую выездную форму

Туринцы будут играть во всем черном

21 июля 2022, 11:53 |
197
0
ФОТО. Ювентус презентовал новую выездную форму
ФК Ювентус

«Ювентус» официально презентовал гостевой комплект формы на новый сезон. Туринцы будут играть во всем черном:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Juventus (@juventus)

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Источник ФК Ювентус
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