Италия21 июля 2022, 11:53 |
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ФОТО. Ювентус презентовал новую выездную форму
Туринцы будут играть во всем черном
21 июля 2022, 11:53 |
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«Ювентус» официально презентовал гостевой комплект формы на новый сезон. Туринцы будут играть во всем черном:
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