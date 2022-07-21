Динамо и Фенербахче подписали юбилейную мировую
Украинцы впервые сыграли вничью с турками на своем поле в Лиге чемпионов
Ничья «Динамо» с «Фенербахче» стала 10-й в противостоянии украинских и турецких клубов в еврокубках. 6 мировых наши команды подписали с турками в Лиге (Кубке) чемпионов, при этом впервые на своем поле, и 4 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Среди украинских клубов 6 раз довольствовалось ничьей «Динамо», 2 - «Карпаты», по 1 - «Заря» и «Шахтер». А среди турецких: 5 - «Фенербахче», по 2 - «Бешикташ» и «Галатасарай», 1 - «Трабзонспор».
10 ничьих украинских клубов с командами из Турции:
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
30.09.1981
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Трабзонспор (г)
|
1:1
|
2.
|
12.12.2002
|
КУ
|
1/16
|
Динамо
|
Бешикташ (д)
|
0:0
|
3.
|
23.08.2006
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Фенербахче (г)
|
2:2
|
4.
|
30.09.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
5.
|
19.08.2010
|
ЛЕ
|
КР4
|
Карпаты
|
Галатасарай (г)
|
2:2
|
6.
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
КР4
|
Карпаты
|
Галатасарай (д)
|
1:1
|
7.
|
28.07.2015
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
8.
|
15.09.2016
|
ЛЕ
|
ЛЕ
|
Заря
|
Фенербахче (д)
|
1:1
|
9.
|
28.09.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бешикташ (г)
|
1:1
|
10.
|
20.07.2022
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Фенербахче (д)
|
0:0
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд, КР3 - третий квалификационный раунд, КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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