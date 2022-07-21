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Лига чемпионов
21 июля 2022, 11:34 | Обновлено 21 июля 2022, 11:35
370
0

Динамо и Фенербахче подписали юбилейную мировую

Украинцы впервые сыграли вничью с турками на своем поле в Лиге чемпионов

21 июля 2022, 11:34 | Обновлено 21 июля 2022, 11:35
370
0
Динамо и Фенербахче подписали юбилейную мировую
ФК Фенербахче

Ничья «Динамо» с «Фенербахче» стала 10-й в противостоянии украинских и турецких клубов в еврокубках. 6 мировых наши команды подписали с турками в Лиге (Кубке) чемпионов, при этом впервые на своем поле, и 4 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Среди украинских клубов 6 раз довольствовалось ничьей «Динамо», 2 - «Карпаты», по 1 - «Заря» и «Шахтер». А среди турецких: 5 - «Фенербахче», по 2 - «Бешикташ» и «Галатасарай», 1 - «Трабзонспор».

10 ничьих украинских клубов с командами из Турции:

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

30.09.1981

КЧ

1/16

Динамо

Трабзонспор (г)

1:1

2.

12.12.2002

КУ

1/16

Динамо

Бешикташ (д)

0:0

3.

23.08.2006

ЛЧ

КР3

Динамо

Фенербахче (г)

2:2

4.

30.09.2008

ЛЧ

ГТ

Динамо

Фенербахче (г)

0:0

5.

19.08.2010

ЛЕ

КР4

Карпаты

Галатасарай (г)

2:2

6.

26.08.2010

ЛЕ

КР4

Карпаты

Галатасарай (д)

1:1

7.

28.07.2015

ЛЧ

КР3

Шахтер

Фенербахче (г)

0:0

8.

15.09.2016

ЛЕ

ЛЕ

Заря

Фенербахче (д)

1:1

9.

28.09.2016

ЛЧ

ГТ

Динамо

Бешикташ (г)

1:1

10.

20.07.2022

ЛЧ

КР2

Динамо

Фенербахче (д)

0:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд, КР3 - третий квалификационный раунд, КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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