Динамо и Фенербахче подписали юбилейную мировую

Ничья «Динамо» с «Фенербахче» стала 10-й в противостоянии украинских и турецких клубов в еврокубках. 6 мировых наши команды подписали с турками в Лиге (Кубке) чемпионов, при этом впервые на своем поле, и 4 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Среди украинских клубов 6 раз довольствовалось ничьей «Динамо», 2 - «Карпаты», по 1 - «Заря» и «Шахтер». А среди турецких: 5 - «Фенербахче», по 2 - «Бешикташ» и «Галатасарай», 1 - «Трабзонспор».

10 ничьих украинских клубов с командами из Турции:

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 30.09.1981 КЧ 1/16 Динамо Трабзонспор (г) 1:1 2. 12.12.2002 КУ 1/16 Динамо Бешикташ (д) 0:0 3. 23.08.2006 ЛЧ КР3 Динамо Фенербахче (г) 2:2 4. 30.09.2008 ЛЧ ГТ Динамо Фенербахче (г) 0:0 5. 19.08.2010 ЛЕ КР4 Карпаты Галатасарай (г) 2:2 6. 26.08.2010 ЛЕ КР4 Карпаты Галатасарай (д) 1:1 7. 28.07.2015 ЛЧ КР3 Шахтер Фенербахче (г) 0:0 8. 15.09.2016 ЛЕ ЛЕ Заря Фенербахче (д) 1:1 9. 28.09.2016 ЛЧ ГТ Динамо Бешикташ (г) 1:1 10. 20.07.2022 ЛЧ КР2 Динамо Фенербахче (д) 0:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд, КР3 - третий квалификационный раунд, КР4 - четвертый квалификационный раунд.