Динамо только 4 раза из 19 проходило дальше после ничьей

За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 4-х случаях из 19 (21,1%), а конкретно при счете 0:0 - в 1-м из 7 (14,3%). Для «Фенербахче» же ничья в первой игре на выезде имела куда более благоприятный конечный результат. «Желтые канарейки» в подобной ситуации проходили в следующий круг 6 раз из 9 возможных (66,7%), в том числе после 0:0 в гостях - 3 из 5 (60,0%).

«Динамо» после 0:0 в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет* +/- 1972/73 КЧ 1/4 Реал Испания 0:3 - 1978/79 КЧ 1/8 Мальме Швеция 0:2 - 1981/82 КЧ 1/4 Астон Вилла Англия 0:2 - 1983/84 КУ 1/32 Лаваль Франция 0:1 - 1996/97 КУ 1/32 Ксамакс Швейцария 1:2 - 2000/01 ЛЧ КР3 Црвена Звезда Сербия 1:1 + 2004/05 КУ 1/16 Вильярреал Испания 0:2 -

* в гостях.

«Фенербахче» после 0:0 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет* +/- 1968/69 КЧ 1/16 Манчестер Сити Англия 2:1 + 1997/98 КУ 1/32 Стяуа Румыния 1:2 - 1999/00 КУ 1/64 МТК Венгрия 0:2 - 2001/02 ЛЧ КР3 Рейнджерс Шотландия 2:1 + 2012/13 ЛЕ 1/16 БАТЭ Беларусь 1:0 +

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.