Динамо только 4 раза из 19 проходило дальше после ничьей
В ситуациях подобно нынешней киевляне проходили дальше лишь в одном случае из семи
За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 4-х случаях из 19 (21,1%), а конкретно при счете 0:0 - в 1-м из 7 (14,3%). Для «Фенербахче» же ничья в первой игре на выезде имела куда более благоприятный конечный результат. «Желтые канарейки» в подобной ситуации проходили в следующий круг 6 раз из 9 возможных (66,7%), в том числе после 0:0 в гостях - 3 из 5 (60,0%).
«Динамо» после 0:0 в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1972/73
|
КЧ
|
1/4
|
Реал Испания
|
0:3
|
-
|
1978/79
|
КЧ
|
1/8
|
Мальме Швеция
|
0:2
|
-
|
1981/82
|
КЧ
|
1/4
|
Астон Вилла Англия
|
0:2
|
-
|
1983/84
|
КУ
|
1/32
|
Лаваль Франция
|
0:1
|
-
|
1996/97
|
КУ
|
1/32
|
Ксамакс Швейцария
|
1:2
|
-
|
2000/01
|
ЛЧ
|
КР3
|
Црвена Звезда Сербия
|
1:1
|
+
|
2004/05
|
КУ
|
1/16
|
Вильярреал Испания
|
0:2
|
-
* в гостях.
«Фенербахче» после 0:0 в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1968/69
|
КЧ
|
1/16
|
Манчестер Сити Англия
|
2:1
|
+
|
1997/98
|
КУ
|
1/32
|
Стяуа Румыния
|
1:2
|
-
|
1999/00
|
КУ
|
1/64
|
МТК Венгрия
|
0:2
|
-
|
2001/02
|
ЛЧ
|
КР3
|
Рейнджерс Шотландия
|
2:1
|
+
|
2012/13
|
ЛЕ
|
1/16
|
БАТЭ Беларусь
|
1:0
|
+
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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