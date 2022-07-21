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  4. Динамо только 4 раза из 19 проходило дальше после ничьей
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 11:28 |
387
0

Динамо только 4 раза из 19 проходило дальше после ничьей

В ситуациях подобно нынешней киевляне проходили дальше лишь в одном случае из семи

21 июля 2022, 11:28 |
387
0
Динамо только 4 раза из 19 проходило дальше после ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 4-х случаях из 19 (21,1%), а конкретно при счете 0:0 - в 1-м из 7 (14,3%). Для «Фенербахче» же ничья в первой игре на выезде имела куда более благоприятный конечный результат. «Желтые канарейки» в подобной ситуации проходили в следующий круг 6 раз из 9 возможных (66,7%), в том числе после 0:0 в гостях - 3 из 5 (60,0%).

«Динамо» после 0:0 в первом матче плей-офф дома 

Сезон 

Ранг

Стадия

Соперник 

Счет*

+/-

1972/73 

КЧ 

1/4 

Реал Испания

0:3  

-

1978/79 

КЧ 

1/8 

Мальме Швеция

0:2  

-

1981/82 

КЧ 

1/4 

Астон Вилла Англия

0:2  

-

1983/84 

КУ 

1/32

Лаваль Франция

0:1  

-

1996/97 

КУ 

1/32

Ксамакс Швейцария

1:2  

-

2000/01 

ЛЧ 

КР3

Црвена Звезда Сербия

1:1  

+

2004/05 

КУ 

1/16

Вильярреал Испания

0:2  

-

* в гостях.

«Фенербахче» после 0:0 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон 

Ранг

Стадия

Соперник 

Счет* 

+/-

1968/69 

КЧ 

1/16

Манчестер Сити Англия

2:1  

+

1997/98 

КУ 

1/32 

Стяуа Румыния 

1:2  

-

1999/00 

КУ 

1/64 

МТК Венгрия 

0:2  

-

2001/02 

ЛЧ 

КР3 

Рейнджерс Шотландия

2:1  

+

2012/13

ЛЕ

1/16

БАТЭ Беларусь

1:0

+

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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