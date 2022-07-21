Украина. Премьер лига21 июля 2022, 10:00 | Обновлено 21 июля 2022, 10:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь отдал защитника в аренду польскому клубу
Алексей Быков предстоящий сезон проведет в «Заглембе»
21 июля 2022, 10:00 | Обновлено 21 июля 2022, 10:05
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Украинский защитник «Мариуполя» Алексей Быков перешел в «Заглембе» Сосновец. Контракт с польским клубом рассчитан на год.
24-летний украинец будет выступать за «Заглембе» на правах аренды до конца сезона-2022/23. «Мариуполь» предстоящий сезон пропустит.
«Заглембе» Сосновец выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.
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