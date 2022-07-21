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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь отдал защитника в аренду польскому клубу
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 10:00 | Обновлено 21 июля 2022, 10:05
238
1

ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь отдал защитника в аренду польскому клубу

Алексей Быков предстоящий сезон проведет в «Заглембе»

21 июля 2022, 10:00 | Обновлено 21 июля 2022, 10:05
238
1
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь отдал защитника в аренду польскому клубу
ФК Мариуполь. Алексей Быков

Украинский защитник «Мариуполя» Алексей Быков перешел в «Заглембе» Сосновец. Контракт с польским клубом рассчитан на год.

24-летний украинец будет выступать за «Заглембе» на правах аренды до конца сезона-2022/23. «Мариуполь» предстоящий сезон пропустит.

«Заглембе» Сосновец выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.

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Источник ФК Заглембе
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Спасибо Ахметову за Мариуполь и Донбасс. Надежный руководитель не подвел донецких людей в тяжелую минуту, а предоставил макароны, тушенку и 1 л подсолнечного масла. Слава великому, инновационному хозяйственнику Ринату Ахметову, человеку 3-го тысячелетия.
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