ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь отдал защитника в аренду польскому клубу

Украинский защитник «Мариуполя» Алексей Быков перешел в «Заглембе» Сосновец. Контракт с польским клубом рассчитан на год.

24-летний украинец будет выступать за «Заглембе» на правах аренды до конца сезона-2022/23. «Мариуполь» предстоящий сезон пропустит.

«Заглембе» Сосновец выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.