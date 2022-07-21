ОФИЦИАЛЬНО. Левен продлил аренду Кухаревича

Нападающий французского «Труа» Николай Кухаревич еще один сезон проведет в бельгийском «Левене».

Бельгийский клуб продлил аренду 21-летнего украинца, который на летних сборах забил 4 мяча, на сезон 2022/23.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии нападающий провел 6 матчей, результативными действиями не отличился.