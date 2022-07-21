Бельгия21 июля 2022, 08:19 | Обновлено 21 июля 2022, 09:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Левен продлил аренду Кухаревича
21-летний украинский форвард продолжит выступать за бельгийский клуб
21 июля 2022, 08:19 | Обновлено 21 июля 2022, 09:18
279
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Нападающий французского «Труа» Николай Кухаревич еще один сезон проведет в бельгийском «Левене».
Бельгийский клуб продлил аренду 21-летнего украинца, который на летних сборах забил 4 мяча, на сезон 2022/23.
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии нападающий провел 6 матчей, результативными действиями не отличился.
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