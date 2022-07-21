Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левен продлил аренду Кухаревича
Бельгия
21 июля 2022, 08:19 | Обновлено 21 июля 2022, 09:18
279
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левен продлил аренду Кухаревича

21-летний украинский форвард продолжит выступать за бельгийский клуб

21 июля 2022, 08:19 | Обновлено 21 июля 2022, 09:18
279
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левен продлил аренду Кухаревича
ФК Левен. Николай Кухаревич

Нападающий французского «Труа» Николай Кухаревич еще один сезон проведет в бельгийском «Левене».

Бельгийский клуб продлил аренду 21-летнего украинца, который на летних сборах забил 4 мяча, на сезон 2022/23.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии нападающий провел 6 матчей, результативными действиями не отличился.

По теме:
Микель АРТЕТА: «Рады, что Зинченко у нас»
ОФИЦИАЛЬНО. Дегтярев стал игроком Тараза
Зинченко присоединился к Арсеналу в США
Николай Кухаревич трансферы Труа
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
Футзал | 21 июля 2022, 06:23 1
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу

22 июля Украина сыграет четвертьфинальную встречу против сборной Польши

Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Бокс | 20 июля 2022, 17:20 11
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»

Владимир Петров должен будет ответить за свои слова, если это неправда

Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Футбол | 20.07.2022, 13:10
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Футбол | 20.07.2022, 11:21
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
Футбол | 21.07.2022, 09:12
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
20.07.2022, 20:29
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
20.07.2022, 09:25 6
Футбол
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
20.07.2022, 15:50 1
Бокс
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
19.07.2022, 10:00
Другие виды
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
19.07.2022, 10:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем