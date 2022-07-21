Лига чемпионов21 июля 2022, 09:12 | Обновлено 21 июля 2022, 09:14
1724
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ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
В компенсированное время хозяева поля вырвали ничью невероятным образом
21 июля 2022, 09:12 | Обновлено 21 июля 2022, 09:14
1724
0
Гол-шедевр забила команда «Маккаби» Хайфа в ворота «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов.
В компенсированное время хозяева вырвали ничью невероятным образом. Получился случайный шедевр.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Первый матч, 20 июля
20:00. Маккаби Х (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:1
Голы: Хазиза, 90+2 – Цинкернагель, 7.
Видео гола Маккаби Хайфа
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