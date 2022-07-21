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  4. ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
Лига чемпионов
21 июля 2022, 09:12 | Обновлено 21 июля 2022, 09:14
1724
0

ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом

В компенсированное время хозяева поля вырвали ничью невероятным образом

21 июля 2022, 09:12 | Обновлено 21 июля 2022, 09:14
1724
0
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
ФК Маккаби Хайфа

Гол-шедевр забила команда «Маккаби» Хайфа в ворота «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов.

В компенсированное время хозяева вырвали ничью невероятным образом. Получился случайный шедевр.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первый матч, 20 июля

20:00. Маккаби Х (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:1

Голы: Хазиза, 90+2 – Цинкернагель, 7.

Видео гола Маккаби Хайфа

 

 

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Источник Sport.ua
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