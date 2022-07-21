Эвертон с Миколенко разгромно проиграл Миннесоте в спарринге

В американском Сент-Поле прошел товарищеский матч «Миннесота» – «Эвертон». Встреча завершилась победой американской команды со счетом 4:0.

В составе победителей по голу забили Эмануэль Рейносо, Луис Амарилья и Абу Данлади. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «ирисок» Джеймс Тарковски.

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до конца.