Англия21 июля 2022, 07:38 | Обновлено 21 июля 2022, 07:49
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Эвертон с Миколенко разгромно проиграл Миннесоте в спарринге
«Ириски» потерпели фиаско
21 июля 2022, 07:38 | Обновлено 21 июля 2022, 07:49
877
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В американском Сент-Поле прошел товарищеский матч «Миннесота» – «Эвертон». Встреча завершилась победой американской команды со счетом 4:0.
В составе победителей по голу забили Эмануэль Рейносо, Луис Амарилья и Абу Данлади. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «ирисок» Джеймс Тарковски.
Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до конца.
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