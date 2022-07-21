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  4. Эвертон с Миколенко разгромно проиграл Миннесоте в спарринге
Англия
21 июля 2022, 07:38 | Обновлено 21 июля 2022, 07:49
877
0

Эвертон с Миколенко разгромно проиграл Миннесоте в спарринге

«Ириски» потерпели фиаско

21 июля 2022, 07:38 | Обновлено 21 июля 2022, 07:49
877
0
Эвертон с Миколенко разгромно проиграл Миннесоте в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine

В американском Сент-Поле прошел товарищеский матч «Миннесота» – «Эвертон». Встреча завершилась победой американской команды со счетом 4:0.

В составе победителей по голу забили Эмануэль Рейносо, Луис Амарилья и Абу Данлади. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «ирисок» Джеймс Тарковски.

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до конца.

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Источник Sport.ua
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