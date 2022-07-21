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  4. ФОТО. Динамо – Фенербахче. Фотогалерея матча отбора к ЛЧ в Лодзи
Лига чемпионов
21 июля 2022, 06:48 | Обновлено 21 июля 2022, 10:04
963
0

ФОТО. Динамо – Фенербахче. Фотогалерея матча отбора к ЛЧ в Лодзи

Смотрите фотогалерею первого поединка квалификации Q2 Лиги чемпионов

21 июля 2022, 06:48 | Обновлено 21 июля 2022, 10:04
963
0
ФОТО. Динамо – Фенербахче. Фотогалерея матча отбора к ЛЧ в Лодзи
ФК Динамо Киев

20 июля киевское «Динамо» провело первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Игра против турецкого «Фенербахче» оказалась не слишком яркой. Команды много внимания уделяли обороне собственных ворот. В итоге табло зафиксировало нулевую ничью.

Из-за войны в Украине домашняя встреча украинского клуба проходила в польской Лодзи. На стадионе присутствовало 11603 зрителя, поэтому поддержка у киевлян была значительной.

Ответный поединок запланирован на 27 июля в Стамбуле. Его победитель выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где соперником будет австрийский «Штурм», а проигравший сыграет в Q3 Лиги Европы против чешского клуба «Словацко».

ФОТО. Динамо – Фенербахче. Фотогалерея матча отбора к ЛЧ в польской Лодзи

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Источник Sport.ua
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