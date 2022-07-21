Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Хочу творить историю в Барселоне»

Звездный новобранец «Барселоны» прокомментировал переезд в Примеру и рассказал о своих целях.

Контракт 33-летнего форварда будет действовать 4 сезона, до лета 2026 года. Сумма трансфера официально составила 45 млн евро + 5 млн евро бонусами. Клаусула (сумма выкупа) в контракте прописана в размере 500 млн евро.

«Как нападающий я хочу забивать голы, чтобы помогать команде, это лучшее решение. Это новый вызов для меня. В футболе всегда нужно быть голодным, и я такой. Всегда хочу забивать и всегда хочу побеждать. Хочу творить здесь историю.

Мне нравится быть частью команды. Я просто хочу сыграть в следующем матче. Все, что произошло за последние несколько дней, было невероятным. Я уже смог поучаствовать в некоторых тренировках.

Очень рад быть здесь. Добраться сюда было непросто, но я наконец-то прибыл. Это восхитительно. Вчера я наблюдал за победой команды и увидел, что это коллектив с большим потенциалом и отличным качеством», – сказал Роберт Левандовски.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 матчей и забил 50 голов, если учитывать все турниры. Во второй раз он выиграл Золотую бутсу, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов за сезон.