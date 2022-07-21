Ворскла потеряла двух игроков перед матчем с АИКом

В поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двоих основных игроков – Владимира Чеснакова и Александра Скляра. У них разной степени повреждения.

Всего в заявке на игру 25 игроков:

Вратари – Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега;

Защитники – Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;

Полузащитники – Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;

Нападающие – Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козиренко, Марлисон.

Поединок Лиги конференций АИК – Ворскла состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме.