Ворскла потеряла двух игроков перед матчем с АИКом
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В поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двоих основных игроков – Владимира Чеснакова и Александра Скляра. У них разной степени повреждения.
Всего в заявке на игру 25 игроков:
Вратари – Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега;
Защитники – Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;
Полузащитники – Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;
Нападающие – Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козиренко, Марлисон.
Поединок Лиги конференций АИК – Ворскла состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме.
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