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  4. Ворскла потеряла двух игроков перед матчем с АИКом
Лига конференций
21 июля 2022, 03:52 | Обновлено 21 июля 2022, 03:57
14
0

Ворскла потеряла двух игроков перед матчем с АИКом

Полтавчане испытывают кадровые трудности

21 июля 2022, 03:52 | Обновлено 21 июля 2022, 03:57
14
0
Ворскла потеряла двух игроков перед матчем с АИКом
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

В поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двоих основных игроков – Владимира Чеснакова и Александра Скляра. У них разной степени повреждения.

Всего в заявке на игру 25 игроков:

Вратари – Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега;

Защитники – Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;

Полузащитники – Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;

Нападающие – Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козиренко, Марлисон.

Поединок Лиги конференций АИК – Ворскла состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме.

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Ворскла Полтава Александр Скляр Владимир Чеснаков АИК - Ворскла
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Источник ФК Ворскла
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