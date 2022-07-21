Игорь ПЕРДУТА: «В Швецию приехали не как туристы»

Защитник «Ворсклы» рассказал, как полтавчане готовились к старту в Лиге Конференций. Но сначала игрок рассказал о войне в Украине и подчеркнул, что мы победим.

– Игорь, насколько вам трудно было так долго находиться за пределами страны, тренируясь и проводя товарищеские матчи?

– Мы благодарны вам за теплый прием. Трудно, конечно, мы переживаем за каждый следующий день нашей родной страны. Держим кулаки за наших воинов, защищающих нашу независимость. Мы знаем, что победим обязательно и все будет Украина!

– Можете описать общую ситуацию во время войны в Полтаве?

– Здесь не стоит выделять какие-то города. Ситуация тяжелая по всей стране. Более или менее безопасно в том или ином регионе – это относительно. Ситуация изменчива, но мы видим, как изверги запускают ракеты по разным городам Украины.

– Игорь, какого вы мнения об АИКе и шведской лиге в целом?

– Мы тщательно готовились к этому противостоянию во время нашего польского сбора. АИК – однозначно сильный оппонент. Как защитник, отметил бы линию атаки, там есть кому бороться и забивать.

– Какая она «Ворскла» после прихода нового тренера?

– Мы уже некоторое время провели в совместной работе с новым тренерским штабом. Вполне поняли их требования к нам. По составу, да, команда значительно изменилась по сравнению с довоенным временем. Впрочем, что мы способны сейчас, увидим на поле.

– Что для вас будет означать победа в двухматчевом противостоянии с АИКом?

– Мы приехали сюда не как туристы, поэтому будем требовательны к себе на все сто процентов. Уверен, футболисты команды АИК имеют такие же планы, поэтому просто дождемся игры, когда все решится на поле.

Поединок Лиги Конференций АИК – Ворскла состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме.