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  4. Игорь ПЕРДУТА: «В Швецию приехали не как туристы»
Лига конференций
21 июля 2022, 02:56 | Обновлено 21 июля 2022, 03:00
6
0

Игорь ПЕРДУТА: «В Швецию приехали не как туристы»

Защитник «Ворсклы» – о поединке против АИКа

21 июля 2022, 02:56 | Обновлено 21 июля 2022, 03:00
6
0
Игорь ПЕРДУТА: «В Швецию приехали не как туристы»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Защитник «Ворсклы» рассказал, как полтавчане готовились к старту в Лиге Конференций. Но сначала игрок рассказал о войне в Украине и подчеркнул, что мы победим.

– Игорь, насколько вам трудно было так долго находиться за пределами страны, тренируясь и проводя товарищеские матчи?
– Мы благодарны вам за теплый прием. Трудно, конечно, мы переживаем за каждый следующий день нашей родной страны. Держим кулаки за наших воинов, защищающих нашу независимость. Мы знаем, что победим обязательно и все будет Украина!

– Можете описать общую ситуацию во время войны в Полтаве?
– Здесь не стоит выделять какие-то города. Ситуация тяжелая по всей стране. Более или менее безопасно в том или ином регионе – это относительно. Ситуация изменчива, но мы видим, как изверги запускают ракеты по разным городам Украины.

– Игорь, какого вы мнения об АИКе и шведской лиге в целом?
– Мы тщательно готовились к этому противостоянию во время нашего польского сбора. АИК – однозначно сильный оппонент. Как защитник, отметил бы линию атаки, там есть кому бороться и забивать.

– Какая она «Ворскла» после прихода нового тренера?
– Мы уже некоторое время провели в совместной работе с новым тренерским штабом. Вполне поняли их требования к нам. По составу, да, команда значительно изменилась по сравнению с довоенным временем. Впрочем, что мы способны сейчас, увидим на поле.

 – Что для вас будет означать победа в двухматчевом противостоянии с АИКом?
– Мы приехали сюда не как туристы, поэтому будем требовательны к себе на все сто процентов. Уверен, футболисты команды АИК имеют такие же планы, поэтому просто дождемся игры, когда все решится на поле.

Поединок Лиги Конференций АИК – Ворскла состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме.

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Игорь Пердута АИК - Ворскла Ворскла Полтава Лига конференций
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Источник ФК Ворскла
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