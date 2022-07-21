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  4. Евгений ДИКИЙ: «УПЛ стартует 23 августа. Сейчас идет утверждение календаря»
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 00:37 | Обновлено 21 июля 2022, 00:39
102
0

Евгений ДИКИЙ: «УПЛ стартует 23 августа. Сейчас идет утверждение календаря»

Исполнительный директор УПЛ прокомментировал подготовку к старту сезона

21 июля 2022, 00:37 | Обновлено 21 июля 2022, 00:39
102
0
Евгений ДИКИЙ: «УПЛ стартует 23 августа. Сейчас идет утверждение календаря»
dynamo.kiev.ua. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал подготовку к старту сезона:

«Есть понимание, что 23 августа мы стартуем. Сейчас идет утверждение календаря. Есть понимание, что клубы поддержат этот проект. Теперь он будет передан исполнительному комитету для окончательного утверждения. Только после этого последует финальное решение.

Временный протокол матчей сейчас проходит согласование с соответствующими профильными министерствами, которые будут привлечены к проведению матчей. Работа активно ведется, времени будто бы осталось мало, но период сейчас очень сложный».

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Источник Трибуна
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