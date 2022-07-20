Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче» (0:0):

«Глухая нулевка – без малейших вариантов. Мы – ничего, но и у них, прямо скажем, не блеск и нищета куртизанок. Одно радует: все замены турок – по предсказанному, так что я вас не обманывал.

Никак не ожидал (в старте) Кинга вместо Линкольна, видимо, какое-то внезапное повреждение. В остальном – без вопросов. Первый голевой момент – Бущан вытащил от Валенсии. Удар Юкшека тоже был весьма опасен. А хороша была контра с прострелом Кендзеры.

В общем, все на второй матч. 6:0 в пользу соперника по ударам – Валенсия в первом и Брума во втором. А они дважды чуть сами себе не привезли плюс удар Беседина».