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Лига чемпионов
20 июля 2022, 23:59 | Обновлено 21 июля 2022, 00:05
1198
0

Артем ФРАНКОВ: «Глухая нулевка – без малейших вариантов»

Футбольный журналист прокомментировал матч 2-го раунда квалификации ЛЧ

20 июля 2022, 23:59 | Обновлено 21 июля 2022, 00:05
1198
0
Артем ФРАНКОВ: «Глухая нулевка – без малейших вариантов»
Кадр из трансляции

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче» (0:0):

«Глухая нулевка – без малейших вариантов. Мы – ничего, но и у них, прямо скажем, не блеск и нищета куртизанок. Одно радует: все замены турок – по предсказанному, так что я вас не обманывал.

Никак не ожидал (в старте) Кинга вместо Линкольна, видимо, какое-то внезапное повреждение. В остальном – без вопросов. Первый голевой момент – Бущан вытащил от Валенсии. Удар Юкшека тоже был весьма опасен. А хороша была контра с прострелом Кендзеры.

В общем, все на второй матч. 6:0 в пользу соперника по ударам – Валенсия в первом и Брума во втором. А они дважды чуть сами себе не привезли плюс удар Беседина».

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