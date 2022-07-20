Украина. Первая лига20 июля 2022, 22:58 | Обновлено 20 июля 2022, 23:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Яруд стал Мариуполем
Азовцы планируют выступать в Первой лиге
20 июля 2022, 22:58 | Обновлено 20 июля 2022, 23:02
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Футбольный клуб «Яруд» официально сменил название. Теперь клуб называется ФСК «Мариуполь». Соответствующие изменения внесены в базы данных контролирующих органов.
ФСК «Мариуполь» фигурирует в предварительном списке участников Первой лиги сезоне-2022/2023.
Напомним, что ФК «Мариуполь», выступавший в Премьер-лиге, предстоящий сезон пропустит.
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Комментарии 2
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Зачем плодить "однофамильцев". Неужели фантазии нет?
назвали б Азов, Азовсталь.... а раптом нинішный Маріуполь захоче повернутись.... ?
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