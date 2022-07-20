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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Яруд стал Мариуполем
Украина. Первая лига
20 июля 2022, 22:58 | Обновлено 20 июля 2022, 23:02
3699
2

ОФИЦИАЛЬНО. Яруд стал Мариуполем

Азовцы планируют выступать в Первой лиге

20 июля 2022, 22:58 | Обновлено 20 июля 2022, 23:02
3699
2
ОФИЦИАЛЬНО. Яруд стал Мариуполем
ФК Яруд

Футбольный клуб «Яруд» официально сменил название. Теперь клуб называется ФСК «Мариуполь». Соответствующие изменения внесены в базы данных контролирующих органов.

ФСК «Мариуполь» фигурирует в предварительном списке участников Первой лиги сезоне-2022/2023.

Напомним, что ФК «Мариуполь», выступавший в Премьер-лиге, предстоящий сезон пропустит.

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Яруд Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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veter
Зачем плодить "однофамильцев". Неужели фантазии нет?
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0
ALKOSruLKA
назвали б Азов, Азовсталь.... а раптом нинішный Маріуполь захоче повернутись.... ?
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-2
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