Испания20 июля 2022, 22:33 | Обновлено 20 июля 2022, 22:35
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Реал предложил Бензема новый контракт
Мадридцы предложили французскому форварду пролонгировать соглашение до 2024 года
20 июля 2022, 22:33 | Обновлено 20 июля 2022, 22:35
1133
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Нападающий «Реала» Карим Бензема может задержаться в мадридском клубе. Контракт 34-летнего футболиста истекает и руководство хочет его продлить.
Действующий контракт Карима Бензема действует до лета 2023 года. По информации источника, мадридцы предложили пролонгировать соглашение до 2024 года.
В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.
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