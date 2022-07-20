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Испания
20 июля 2022, 22:33 | Обновлено 20 июля 2022, 22:35
1133
0

Реал предложил Бензема новый контракт

Мадридцы предложили французскому форварду пролонгировать соглашение до 2024 года

20 июля 2022, 22:33 | Обновлено 20 июля 2022, 22:35
1133
0
Реал предложил Бензема новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема может задержаться в мадридском клубе. Контракт 34-летнего футболиста истекает и руководство хочет его продлить.

Действующий контракт Карима Бензема действует до лета 2023 года. По информации источника, мадридцы предложили пролонгировать соглашение до 2024 года.

В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.

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Реал Мадрид Карим Бензема продление контракта
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Источник DefensaCentral
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