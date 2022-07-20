ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лучшего центрбека Серии А

«Ювентус» объявил о переходе Глейсона Бремера из «Торино». Контракт подписан до 2027 года.

25-летний Бремер был признан лучшим центральным защитником Серии А по итогам минувшего сезона, в котором он провел за «Торино» 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В Италии бразилец играет с 2018 года, когда перебрался в «Торино» из «Атлетико Минейро».