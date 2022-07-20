Италия20 июля 2022, 21:51 | Обновлено 20 июля 2022, 22:00
1388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лучшего центрбека Серии А
Глейсон Бремер сменил один туринский клуб на другой
20 июля 2022, 21:51 | Обновлено 20 июля 2022, 22:00
1388
0
«Ювентус» объявил о переходе Глейсона Бремера из «Торино». Контракт подписан до 2027 года.
25-летний Бремер был признан лучшим центральным защитником Серии А по итогам минувшего сезона, в котором он провел за «Торино» 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
В Италии бразилец играет с 2018 года, когда перебрался в «Торино» из «Атлетико Минейро».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2022, 11:21 8
Наставник «Манчестер Сити» попрощался с украинским хавбекам
Бокс | 20 июля 2022, 17:20 7
Владимир Петров должен будет ответить за свои слова, если это неправда
Баскетбол | 20.07.2022, 16:59
Футбол | 20.07.2022, 20:12
Футбол | 20.07.2022, 01:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.07.2022, 06:35 16
19.07.2022, 09:00
18.07.2022, 23:39 5
19.07.2022, 22:50 4
20.07.2022, 00:45 10
19.07.2022, 01:10 2
19.07.2022, 05:40 4
19.07.2022, 06:59 3