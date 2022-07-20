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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лучшего центрбека Серии А
Италия
20 июля 2022, 21:51 | Обновлено 20 июля 2022, 22:00
1388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лучшего центрбека Серии А

Глейсон Бремер сменил один туринский клуб на другой

20 июля 2022, 21:51 | Обновлено 20 июля 2022, 22:00
1388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лучшего центрбека Серии А
ФК Ювентус. Глейсон Бремер (слева)

«Ювентус» объявил о переходе Глейсона Бремера из «Торино». Контракт подписан до 2027 года.

25-летний Бремер был признан лучшим центральным защитником Серии А по итогам минувшего сезона, в котором он провел за «Торино» 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В Италии бразилец играет с 2018 года, когда перебрался в «Торино» из «Атлетико Минейро».

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Торино трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Ювентус
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