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Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 19:38 | Обновлено 20 июля 2022, 19:40
655
0

ДЖУРАСЕК: «Приложу максимум усилий, чтобы достойно представлять Шахтер»

Хорватский хавбек – о переходе в донецкий клуб

20 июля 2022, 19:38 | Обновлено 20 июля 2022, 19:40
655
0
ДЖУРАСЕК: «Приложу максимум усилий, чтобы достойно представлять Шахтер»
ФК Шахтер Донецк. Невен Джурасек

Хорватский полузащитник Невен Джурасек дал первое интервью в качестве игрока «Шахтера».

– Невен, добро пожаловать в «Шахтер»! Что стало решающим, когда принимал это предложение?
– Узнав об интересе со стороны «Шахтера», был очень взволнован и заинтересован в этом, потому что «Шахтер» – великий клуб, представлять который является большой привилегией. Первым делом рассказал родителям. Играть здесь – прекрасная возможность для меня.

– Ты уже работал под руководством Игора Йовичевича. Повлиял ли он на твое решение?
– Да, конечно, я уже играл и тренировался под его руководством, и частично мое решение зависело от его влияния. Но даже если бы его тут не было, я бы все равно присоединился к «Шахтеру», потому что это очень хороший клуб.

– Как считаешь, чем именно ты можешь быть полезен команде? Какие у тебя сильные качества?
– Я такой игрок, который исповедует стиль «Шахтера»: люблю играть в футбол со множеством касаний, передач и перемещений. Думаю, смогу помочь клубу и внести свой вклад в его успехи.

– Под каким номером будешь выступать?
– Раньше играл под номерами 17, 20 и 30. Последние два были заняты, поэтому выбрал 17.

– Уже успел познакомиться с новыми партнерами? Как тебя встретили?
– Да, познакомился с ребятами. Раньше мы со многими встречались на поле. Еще присутствует языковой барьер, поэтому мне надо улучшать свой украинский, чтобы свободно общаться с ними. Но все ребята позитивные, у нас молодая команда – будет очень хорошая коммуникация.

– Что хотел бы сказать болельщикам «Шахтера»?
– Я очень сопереживаю всем украинцам из-за войны, которая происходит в стране. Желаю, чтобы война скорее закончилась и жизнь нормализовалась, чтобы все стало так, как раньше. А болельщикам «Шахтера» могу пообещать, что приложу максимум усилий, чтобы достойно представлять клуб в Лиге чемпионов и УПЛ.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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