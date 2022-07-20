ДЖУРАСЕК: «Приложу максимум усилий, чтобы достойно представлять Шахтер»

Хорватский полузащитник Невен Джурасек дал первое интервью в качестве игрока «Шахтера».

– Невен, добро пожаловать в «Шахтер»! Что стало решающим, когда принимал это предложение?

– Узнав об интересе со стороны «Шахтера», был очень взволнован и заинтересован в этом, потому что «Шахтер» – великий клуб, представлять который является большой привилегией. Первым делом рассказал родителям. Играть здесь – прекрасная возможность для меня.

– Ты уже работал под руководством Игора Йовичевича. Повлиял ли он на твое решение?

– Да, конечно, я уже играл и тренировался под его руководством, и частично мое решение зависело от его влияния. Но даже если бы его тут не было, я бы все равно присоединился к «Шахтеру», потому что это очень хороший клуб.

– Как считаешь, чем именно ты можешь быть полезен команде? Какие у тебя сильные качества?

– Я такой игрок, который исповедует стиль «Шахтера»: люблю играть в футбол со множеством касаний, передач и перемещений. Думаю, смогу помочь клубу и внести свой вклад в его успехи.

– Под каким номером будешь выступать?

– Раньше играл под номерами 17, 20 и 30. Последние два были заняты, поэтому выбрал 17.

– Уже успел познакомиться с новыми партнерами? Как тебя встретили?

– Да, познакомился с ребятами. Раньше мы со многими встречались на поле. Еще присутствует языковой барьер, поэтому мне надо улучшать свой украинский, чтобы свободно общаться с ними. Но все ребята позитивные, у нас молодая команда – будет очень хорошая коммуникация.

– Что хотел бы сказать болельщикам «Шахтера»?

– Я очень сопереживаю всем украинцам из-за войны, которая происходит в стране. Желаю, чтобы война скорее закончилась и жизнь нормализовалась, чтобы все стало так, как раньше. А болельщикам «Шахтера» могу пообещать, что приложу максимум усилий, чтобы достойно представлять клуб в Лиге чемпионов и УПЛ.