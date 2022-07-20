Облак согласовал с Атлетико продление контракта

Вратарь «Атлетико» Ян Облак договорился о продлении контракта с мадридским клубом.

Действующий контракт словенца с «матрасниками» истекает в июне 2023 года, и с 1 января 2023 года Облак мог бы вести переговоры с другими клубами.

Официально о продлении контракта с игроком «Атлетико» должен объявить на следующей неделе.

Отмечается, что по новому контракту зарплата Облака увеличится с 10 до 12 млн евро в год.