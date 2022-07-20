Испания20 июля 2022, 19:15 |
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Облак согласовал с Атлетико продление контракта
Зарплата голкипера увеличится с 10 до 12 млн евро в год
20 июля 2022, 19:15 |
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак договорился о продлении контракта с мадридским клубом.
Действующий контракт словенца с «матрасниками» истекает в июне 2023 года, и с 1 января 2023 года Облак мог бы вести переговоры с другими клубами.
Официально о продлении контракта с игроком «Атлетико» должен объявить на следующей неделе.
Отмечается, что по новому контракту зарплата Облака увеличится с 10 до 12 млн евро в год.
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