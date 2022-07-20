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  4. Орлов и Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF
ITF
20 июля 2022, 18:59 |
84
0

Орлов и Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF

Владислав и Александр пробились во второй круг на турнирах в Люксембурге и Словении

20 июля 2022, 18:59 |
84
0
Орлов и Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF
ITF. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Александр Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF в Люксембурге и Словении.

Орлов, посеянный под седьмым номером, одолел соперника из Бельгии. Овчаренко, который получил от организаторов восьмой номер посева, оказался сильнее противника из Северной Македонии.

Эш-сюр-Альзетт. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Виктор Эрнельстен (Бельгия) – 6:0, 7:5

Радомлье. Первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – Горазд Шкрбляк (Северная Македония) – 6:1, 6:2

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Владислав Орлов Александр Овчаренко Виктор Эрнельстен Горазд Шкрбляк ITF Эш-сюр-Альзетт ITF Радомлье
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Источник Sport.ua
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