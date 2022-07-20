Орлов и Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Александр Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF в Люксембурге и Словении.

Орлов, посеянный под седьмым номером, одолел соперника из Бельгии. Овчаренко, который получил от организаторов восьмой номер посева, оказался сильнее противника из Северной Македонии.

Эш-сюр-Альзетт. Первый круг

Владислав Орлов (Украина) – Виктор Эрнельстен (Бельгия) – 6:0, 7:5

Радомлье. Первый круг

Александр Овчаренко (Украина) – Горазд Шкрбляк (Северная Македония) – 6:1, 6:2