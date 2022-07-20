Орлов и Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF
Владислав и Александр пробились во второй круг на турнирах в Люксембурге и Словении
Украинские теннисисты Владислав Орлов и Александр Овчаренко стартовали с побед на грунтовых 25-тысячниках ITF в Люксембурге и Словении.
Орлов, посеянный под седьмым номером, одолел соперника из Бельгии. Овчаренко, который получил от организаторов восьмой номер посева, оказался сильнее противника из Северной Македонии.
Эш-сюр-Альзетт. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Виктор Эрнельстен (Бельгия) – 6:0, 7:5
Радомлье. Первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – Горазд Шкрбляк (Северная Македония) – 6:1, 6:2
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