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  4. ВИДЕО. Ворскла отправилась в Стокгольм на матч с АИКом
Лига конференций
20 июля 2022, 17:55 |
464
0

ВИДЕО. Ворскла отправилась в Стокгольм на матч с АИКом

Полтавчане в четверг откроют еврокубковый сезон

20 июля 2022, 17:55 |
464
0
ВИДЕО. Ворскла отправилась в Стокгольм на матч с АИКом
ФК Ворскла

В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени.

В среду команда Виктора Скрипника отправился в столицу Швеции, где завтра начнет еврокубковый сезон.

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