Лига конференций20 июля 2022, 17:55 |
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ВИДЕО. Ворскла отправилась в Стокгольм на матч с АИКом
Полтавчане в четверг откроют еврокубковый сезон
20 июля 2022, 17:55 |
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В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).
Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени.
В среду команда Виктора Скрипника отправился в столицу Швеции, где завтра начнет еврокубковый сезон.
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