Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче
Киевляне выйдут на поле в белом комплекте экипировки
Сегодня первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА для киевского «Динамо» начнется еврокубковый сезон 2022/23. Украинская команда примет в польском городе Лодзь стамбульский «Фенербахче».
Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего были утверждены комплекты формы, в которых обе команды проведут поединок.
«Динамо» сыграет в домашней форме бело-голубой раскраски, вратарь киевлян – в сером. Полевые игроки «Фенербахче» проведут встречу в традиционной полосатой форме желтого и темно-синего цветов, голкипер стамбульского клуба – в зеленом.
Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports.
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