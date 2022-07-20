Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче

Сегодня первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА для киевского «Динамо» начнется еврокубковый сезон 2022/23. Украинская команда примет в польском городе Лодзь стамбульский «Фенербахче».

Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего были утверждены комплекты формы, в которых обе команды проведут поединок.

«Динамо» сыграет в домашней форме бело-голубой раскраски, вратарь киевлян – в сером. Полевые игроки «Фенербахче» проведут встречу в традиционной полосатой форме желтого и темно-синего цветов, голкипер стамбульского клуба – в зеленом.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports.



