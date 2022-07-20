«Один из лучших в УПЛ». Йовичевич рассказал о переходе Джурасека в Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил переход полузащитника Невена Джурасека, которого хорошо знает по работе в составе «Днепра-1».

Игрок подписал двухлетний контракт.

– Сегодня «Шахтер» подписал контракт с Невеном Джурасеком, с которым вы ранее работали. Расскажите об этом футболисте.

– Это очень зрелый человек для своего возраста, эмоционально стабилен, в тяжелых условиях способен показывать свои лучшие качества. Когда на футбольном поле решается исход матча, он может взять инициативу на себя и прибавить команде серьезности. За пределами поля Невен также показал свою зрелость, спокойствие и рациональность, когда в первые дни российской агрессии против Украины мы находились в стране. Это демонстрирует, что на него можно рассчитывать как на человека. Как игрока я также давно его знаю, ведь мы провели некоторое время в дубле «Динамо» (Загреб). Тогда Невен тренировался в смешанном режиме, приобщаясь к первой команде, в которой всегда велика конкуренция и сильные исполнители. Он получил игровой тонус в дубле, а затем, после нескольких аренд, достиг отметки в почти 100 матчей в высшем дивизионе, что является ярким показателем. Его период карьеры в «Днепре-1» также успешен, показал всей Украине, что мы приобрели хорошего исполнителя. Считаю, Невен на своей позиции – один из лучших игроков УПЛ.

– Вы влияли на выбор Джурасека? Если да, то о чем говорили с ним, как убеждали перейти в «Шахтер»?

– Его характеристики подходят под мою модель игры. Он полезен при построении атаки, так как этот футболист силен на мяче, он хорошо занимает позиции и может быстро и верно принимать решение. Невен также резок и динамичен без мяча, он «кусачий», также Джурасек является командным. В этом «Шахтере» Невен всегда будет в ротации и принесет много пользы.

– В чем Джурасек будет наиболее эффективным?

– Он будет полезен во всех четырех аспектах игры: как в переходных фазах, так и во владении или в отборе. Он хорошо видит поле, имеет высокий интеллект, отлично работает с мячом. У него нет большого эго, то есть если он не попадет в состав, то будет так же работать, как и во время попадания в стартовые одиннадцать. Мы приобрели очень хорошего футболиста, который привнесет много разнообразия в игру, ведь может действовать как слева, так и справа на позиции восьмерки. В поединке с «Черноморцем», если вы помните, я использовал его на позиции вингера во время последних 20 минут, и он заработал пенальти. Тренеру намного легче работать, когда у футболиста есть интеллект.