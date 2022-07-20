Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Один из лучших в УПЛ». Йовичевич рассказал о переходе Джурасека в Шахтер
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 16:45 |
1131
5

«Один из лучших в УПЛ». Йовичевич рассказал о переходе Джурасека в Шахтер

Наставник оценил хорватского полузащитника

20 июля 2022, 16:45 |
1131
5
«Один из лучших в УПЛ». Йовичевич рассказал о переходе Джурасека в Шахтер
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил переход полузащитника Невена Джурасека, которого хорошо знает по работе в составе «Днепра-1».

Игрок подписал двухлетний контракт.

– Сегодня «Шахтер» подписал контракт с Невеном Джурасеком, с которым вы ранее работали. Расскажите об этом футболисте.
– Это очень зрелый человек для своего возраста, эмоционально стабилен, в тяжелых условиях способен показывать свои лучшие качества. Когда на футбольном поле решается исход матча, он может взять инициативу на себя и прибавить команде серьезности. За пределами поля Невен также показал свою зрелость, спокойствие и рациональность, когда в первые дни российской агрессии против Украины мы находились в стране. Это демонстрирует, что на него можно рассчитывать как на человека. Как игрока я также давно его знаю, ведь мы провели некоторое время в дубле «Динамо» (Загреб). Тогда Невен тренировался в смешанном режиме, приобщаясь к первой команде, в которой всегда велика конкуренция и сильные исполнители. Он получил игровой тонус в дубле, а затем, после нескольких аренд, достиг отметки в почти 100 матчей в высшем дивизионе, что является ярким показателем. Его период карьеры в «Днепре-1» также успешен, показал всей Украине, что мы приобрели хорошего исполнителя. Считаю, Невен на своей позиции – один из лучших игроков УПЛ.

– Вы влияли на выбор Джурасека? Если да, то о чем говорили с ним, как убеждали перейти в «Шахтер»?
– Его характеристики подходят под мою модель игры. Он полезен при построении атаки, так как этот футболист силен на мяче, он хорошо занимает позиции и может быстро и верно принимать решение. Невен также резок и динамичен без мяча, он «кусачий», также Джурасек является командным. В этом «Шахтере» Невен всегда будет в ротации и принесет много пользы.

– В чем Джурасек будет наиболее эффективным?
– Он будет полезен во всех четырех аспектах игры: как в переходных фазах, так и во владении или в отборе. Он хорошо видит поле, имеет высокий интеллект, отлично работает с мячом. У него нет большого эго, то есть если он не попадет в состав, то будет так же работать, как и во время попадания в стартовые одиннадцать. Мы приобрели очень хорошего футболиста, который привнесет много разнообразия в игру, ведь может действовать как слева, так и справа на позиции восьмерки. В поединке с «Черноморцем», если вы помните, я использовал его на позиции вингера во время последних 20 минут, и он заработал пенальти. Тренеру намного легче работать, когда у футболиста есть интеллект.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Источник: переход Ракицкого в Шахтер сорвался в последний момент
Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»
Шахтер Донецк Игор Йовичевич Невен Джурасек
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Футбол | 20 июля 2022, 01:00 5
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче

Поединок состоится в среду, 20 июля

Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Футбол | 20 июля 2022, 11:21 8
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»

Наставник «Манчестер Сити» попрощался с украинским хавбекам

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Футбол | 20.07.2022, 00:40
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
Война | 20.07.2022, 08:59
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Футбол | 20.07.2022, 14:12
Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Яценко
24 роки скоро. Гравець глибокого дубля Динамо Загреб, який не переходив у першу команду. Завжди був у 2 команді і тому ходив по орендах. І тут історія про одного з найкращих гравців УПЛ... Ну, це ж каже найкращий тренер, по словам про себе Йовічевіча... вони там всі у шахті такі... 
Ответить
+10
stalevar1250
Jurassic Park 😂😂
Ответить
+7
Alex Komnin
Хто взагалі буде дивитися таке видовище. Краще Чемпіоншіп. Чемпіонат буде рівня 93 - 97 рр: Кривбас, Зірка-НІБАС, Поліграфтехніка, Темп, запорізьке Торпедо, Прикарпаття...Таке собі.
Ответить
0
BUCH
Я вже давно нічого не коментував....
Але... Тут декілька ботів повилазили... 
То я хочу звернутися до справжніх фанів - всі розуміють, та мають розуміти, в якому ми становище.... 
Отож усі ми, маємо бути стриманими!!! Та підтримувати один одного!!!
Ответить
-1
Calm
"Вумник" тобі полегшило!? Він може за потреби зіграти вінгера як справа так і зліва 
Ответить
-10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
19.07.2022, 20:43 1
Футбол
Евробаскет. Украина U-20 узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Украина U-20 узнала соперника в 1/8 финала
19.07.2022, 08:45
Баскетбол
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
19.07.2022, 22:30 6
Футбол
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
19.07.2022, 06:35 15
Футбол
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
19.07.2022, 10:45 8
Футбол
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
19.07.2022, 00:15
Волейбол
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
19.07.2022, 20:04
Футзал
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
19.07.2022, 09:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем