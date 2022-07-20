Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей СИДОРЧУК: «Фенербахче - сильнейший из соперников. Шансы - 50 на 50»
Лига чемпионов
20 июля 2022, 16:29 |
332
3

Сергей СИДОРЧУК: «Фенербахче - сильнейший из соперников. Шансы - 50 на 50»

Лидер команды оценил шансы в Лиге чемпионов

20 июля 2022, 16:29 |
332
3
Сергей СИДОРЧУК: «Фенербахче - сильнейший из соперников. Шансы - 50 на 50»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук оценил шансы киевлян в матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче». Первая встреча состоится сегодня, начало в 21:00.

«Фенербахче» это, пожалуй, самая сильная команда, которая могла нам выпасть. Шансы в этом противостоянии 50 на 50, но мы рассчитываем на победу».

«Мы будем играть против «Фенербахче» за Украину, за наш народ, за людей, которые защищают нашу страну», - сказал Сидорчук.

По теме:
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче
Маккаби Хайфа - Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо - моложе и быстрее Фенербахче. Должны проходить»
Динамо Киев Сергей Сидорчук Динамо - Фенербахче Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Футбол | 19 июля 2022, 22:30 6
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет

Игру 2-го раунда Лиги чемпионов покажут только на платформе Setanta Sports

Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Футбол | 20 июля 2022, 00:45 9
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче

Знакомимся с первым оппонентом «Динамо» на пути в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23

ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Футбол | 20.07.2022, 13:45
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Футбол | 20.07.2022, 00:40
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Ринат АХМЕТОВ: «Закрыть каналы – вынужденное, тяжелое решение»
Футбол | 20.07.2022, 11:07
Ринат АХМЕТОВ: «Закрыть каналы – вынужденное, тяжелое решение»
Ринат АХМЕТОВ: «Закрыть каналы – вынужденное, тяжелое решение»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владимир Дьяков
Ну Сидор и оценщик, да перед игрой любые команды имеют шансы на победу или поражения 50 на 50.
Ответить
+1
kadaad
Да нет у Динамо никаких шансов!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
19.07.2022, 00:15
Волейбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
19.07.2022, 20:43 1
Футбол
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
19.07.2022, 09:00
Другие виды
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
19.07.2022, 01:10 2
Футбол
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 12
Теннис
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
18.07.2022, 22:12 9
Футбол
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
19.07.2022, 11:05 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем