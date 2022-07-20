Сергей СИДОРЧУК: «Фенербахче - сильнейший из соперников. Шансы - 50 на 50»
Лидер команды оценил шансы в Лиге чемпионов
Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук оценил шансы киевлян в матче квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче». Первая встреча состоится сегодня, начало в 21:00.
«Фенербахче» это, пожалуй, самая сильная команда, которая могла нам выпасть. Шансы в этом противостоянии 50 на 50, но мы рассчитываем на победу».
«Мы будем играть против «Фенербахче» за Украину, за наш народ, за людей, которые защищают нашу страну», - сказал Сидорчук.
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