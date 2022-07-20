Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца
Англия
20 июля 2022, 15:06 | Обновлено 20 июля 2022, 15:59
1688
0

ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца

Тренер был доволен работой украинца

20 июля 2022, 15:06 | Обновлено 20 июля 2022, 15:59
1688
0
ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил переход Александра Зинченко в «Арсенал», а также поблагодарил украинца за игру.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Источник: переход Ракицкого в Шахтер сорвался в последний момент
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Александр Зинченко Пеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон видео трансферы трансферы АПЛ пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Футбол | 19 июля 2022, 22:30 6
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет

Игру 2-го раунда Лиги чемпионов покажут только на платформе Setanta Sports

Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК
Футбол | 20 июля 2022, 10:55 0
Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК
Вадим Евтушенко. Наш человек в АИК

Sport.ua вспоминает шведский этап карьеры знаменитого украинского форварда

Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Футбол | 20.07.2022, 00:45
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
Война | 20.07.2022, 08:59
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
Футбол | 19.07.2022, 20:43
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
19.07.2022, 20:04
Футзал
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
18.07.2022, 22:12 9
Футбол
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
19.07.2022, 11:05 23
Футбол
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
18.07.2022, 23:39 4
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
19.07.2022, 06:59 3
Другие виды
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
19.07.2022, 22:50 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем