Англия20 июля 2022, 15:06 | Обновлено 20 июля 2022, 15:59
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ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца
Тренер был доволен работой украинца
20 июля 2022, 15:06 | Обновлено 20 июля 2022, 15:59
1688
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил переход Александра Зинченко в «Арсенал», а также поблагодарил украинца за игру.
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