Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо - моложе и быстрее Фенербахче. Должны проходить»

Опытный наставник Мирон Маркевич считает, что у «Динамо» есть все шансы пройти «Фенербахче» в матчах квалификации Лиги чемпионов.

«Фенербахче» — опытная команда, но когда прошла жеребьевка и «Динамо» выпали турки, то я сразу сказал, что киевляне пройдут дальше. Ну, посмотрим».

«Я смотрел несколько игр «Фенербахче». Когда им дают играть, то они опасны, но если действовать плотно, не давать дышать… Я уже говорил и повторю, что молодость динамовцев должна сыграть свою роль».

«Динамо» — команда моложе и побыстрее, чем «Фенербахче». Я думаю, что это должно сыграть на руку киевлянам. И у них подготовка длилась больше, чем у турков. Это тоже немаловажно», - считает Маркевич.

Первый матч начнется сегодня, старт в 21:00.