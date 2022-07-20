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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо - моложе и быстрее Фенербахче. Должны проходить»
Лига чемпионов
20 июля 2022, 14:33 |
75
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо - моложе и быстрее Фенербахче. Должны проходить»

Специалист ставит на украинскую команду

20 июля 2022, 14:33 |
75
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо - моложе и быстрее Фенербахче. Должны проходить»
ФК Динамо Киев

Опытный наставник Мирон Маркевич считает, что у «Динамо» есть все шансы пройти «Фенербахче» в матчах квалификации Лиги чемпионов.

«Фенербахче» — опытная команда, но когда прошла жеребьевка и «Динамо» выпали турки, то я сразу сказал, что киевляне пройдут дальше. Ну, посмотрим».

«Я смотрел несколько игр «Фенербахче». Когда им дают играть, то они опасны, но если действовать плотно, не давать дышать… Я уже говорил и повторю, что молодость динамовцев должна сыграть свою роль».

«Динамо» — команда моложе и побыстрее, чем «Фенербахче». Я думаю, что это должно сыграть на руку киевлянам. И у них подготовка длилась больше, чем у турков. Это тоже немаловажно», - считает Маркевич.

Первый матч начнется сегодня, старт в 21:00.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Динамо - Фенербахче Лига чемпионов
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Источник FanDay
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