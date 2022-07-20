Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»

Форвард Роман Зозуля пока не знает, где продолжит карьеру, однако вариантов возвращения в Украину у него пока нет.

«Нет предложений из Украины. Будет предложение - будем разговаривать. Я же не могу звонить и просить взять меня. Все знают мои футбольные характеристики, поэтому... Я не говорю нет или да, а жду предложений. Агенты ищут варианты, в том числе в Испании».

«Хотя, если честно, мне не до футбола сейчас. Но команду хочется найти, ведь чем больше я играю, тем больше смогу финансово помочь ВСУ».

«Можно поиграть еще 1-2 года», - сказал Зозуля.

Игрок после ухода из «Фуэнлабрады» находится в статусе свободного агента.