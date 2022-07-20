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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 14:12 |
187
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»

Игрок не исключает возвращение в Украину

20 июля 2022, 14:12 |
187
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
ФК Фуэнлабрада. Роман Зозуля

Форвард Роман Зозуля пока не знает, где продолжит карьеру, однако вариантов возвращения в Украину у него пока нет.

«Нет предложений из Украины. Будет предложение - будем разговаривать. Я же не могу звонить и просить взять меня. Все знают мои футбольные характеристики, поэтому... Я не говорю нет или да, а жду предложений. Агенты ищут варианты, в том числе в Испании».

«Хотя, если честно, мне не до футбола сейчас. Но команду хочется найти, ведь чем больше я играю, тем больше смогу финансово помочь ВСУ».

«Можно поиграть еще 1-2 года», - сказал Зозуля.

Игрок после ухода из «Фуэнлабрады» находится в статусе свободного агента.

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Источник ПроФутбол
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