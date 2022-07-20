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  4. Кайл УОКЕР: «Зинченко - очень популярный парень в Манчестер Сити»
Англия
20 июля 2022, 13:28 |
1648
3

Кайл УОКЕР: «Зинченко - очень популярный парень в Манчестер Сити»

Команду покидает третий опытный футболист

20 июля 2022, 13:28 |
1648
3
Кайл УОКЕР: «Зинченко - очень популярный парень в Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметил, что Александр Зинченко, который переходит в «Арсенал», станет не первой потерей команды этим летом.

«Мы понимаем, что Алексу осталось пройти медосмотр и подписать контракт в «Арсенале». Зинченко очень популярный парень в команде, среди тренерского штаба. Нам будет его не хватать, но жизнь продолжается. Нужно будет преодолеть эти трудности».

«Этим летом нас уже покинули Фернандиньо и Стерлинг. Другим игрокам нужно будет сделать шаг вперед», - сказал Уокер.

Ранее переход украинца подтвердил наставник Хосеп Гвардиола.

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Александр Зинченко Манчестер Сити Кайл Уокер Арсенал Лондон
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Источник Sky Sports
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