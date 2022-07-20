Кайл УОКЕР: «Зинченко - очень популярный парень в Манчестер Сити»
Команду покидает третий опытный футболист
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметил, что Александр Зинченко, который переходит в «Арсенал», станет не первой потерей команды этим летом.
«Мы понимаем, что Алексу осталось пройти медосмотр и подписать контракт в «Арсенале». Зинченко очень популярный парень в команде, среди тренерского штаба. Нам будет его не хватать, но жизнь продолжается. Нужно будет преодолеть эти трудности».
«Этим летом нас уже покинули Фернандиньо и Стерлинг. Другим игрокам нужно будет сделать шаг вперед», - сказал Уокер.
Ранее переход украинца подтвердил наставник Хосеп Гвардиола.
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