Кайл УОКЕР: «Зинченко - очень популярный парень в Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отметил, что Александр Зинченко, который переходит в «Арсенал», станет не первой потерей команды этим летом.

«Мы понимаем, что Алексу осталось пройти медосмотр и подписать контракт в «Арсенале». Зинченко очень популярный парень в команде, среди тренерского штаба. Нам будет его не хватать, но жизнь продолжается. Нужно будет преодолеть эти трудности».

«Этим летом нас уже покинули Фернандиньо и Стерлинг. Другим игрокам нужно будет сделать шаг вперед», - сказал Уокер.

Ранее переход украинца подтвердил наставник Хосеп Гвардиола.