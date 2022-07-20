Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант

По информации ТаТоТаке, показывать ЧМ-2022 по футболу планирует телеканал Суспільне, который имеет права на трансляции турнира.

Ожидалось, что у государственного телеканала права в борьбе выкупят телеканалы Футбол 1/2/3, Мегого и Сетанта, но ситуация изменилась.

Футболы прекратили вещание, а другие участники спортивного телевизионного рынка после начала полномасштабной войны не находятся в условиях, когда можно тратить деньги на ЧМ, где еще и не будет сборной Украины.

Так что, скорее всего, турнир покажет Суспільне.