Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Скорее всего, турнир покажет Суспільне
По информации ТаТоТаке, показывать ЧМ-2022 по футболу планирует телеканал Суспільне, который имеет права на трансляции турнира.
Ожидалось, что у государственного телеканала права в борьбе выкупят телеканалы Футбол 1/2/3, Мегого и Сетанта, но ситуация изменилась.
Футболы прекратили вещание, а другие участники спортивного телевизионного рынка после начала полномасштабной войны не находятся в условиях, когда можно тратить деньги на ЧМ, где еще и не будет сборной Украины.
Так что, скорее всего, турнир покажет Суспільне.
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