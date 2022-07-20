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  4. Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Чемпионат мира
20 июля 2022, 13:10 |
2034
2

Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант

Скорее всего, турнир покажет Суспільне

20 июля 2022, 13:10 |
2034
2
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Reuters

По информации ТаТоТаке, показывать ЧМ-2022 по футболу планирует телеканал Суспільне, который имеет права на трансляции турнира.

Ожидалось, что у государственного телеканала права в борьбе выкупят телеканалы Футбол 1/2/3, Мегого и Сетанта, но ситуация изменилась.

Футболы прекратили вещание, а другие участники спортивного телевизионного рынка после начала полномасштабной войны не находятся в условиях, когда можно тратить деньги на ЧМ, где еще и не будет сборной Украины.

Так что, скорее всего, турнир покажет Суспільне.

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ЧМ-2022 по футболу
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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nick07
нарешті, хоча б один турнір нормально зможуть подивитись всі бажаючі
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+1
Mednyj
Краще на megogo подивитися в найкращій якості і с норм коментаторами.
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-1
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