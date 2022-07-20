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  4. Илья Марченко проиграл во 2-м круге челленджера в Нур-Султане
ATP
20 июля 2022, 12:48 | Обновлено 20 июля 2022, 15:30
175
0

Илья Марченко проиграл во 2-м круге челленджера в Нур-Султане

Украинец уступил Денису Истомину в двух сетах

20 июля 2022, 12:48 | Обновлено 20 июля 2022, 15:30
175
0
Илья Марченко проиграл во 2-м круге челленджера в Нур-Султане
Instagram. Илья Марченко

Во 2-м круге хардового челленджера в Нур-Султане (Казахстан) украинец Илья Марченко уступил Денису Истомину (Узбекистан) в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (9:11).

Илья хоть и играл явно не в свой лучший теннис, но боролся до конца. По ходу тай-брейка во 2 сете он спас 5 матчболов и еще один до этого в 12-м гейме на своей подаче. Матч длился 1 час и 53 минуты.

Далее Денис Истомин сыграет с Бейбитом Жукаевым (Казахстан).

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Илья Марченко Денис Истомин ATP Нур-Султан
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Источник Sport.ua
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