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  4. ВИДЕО. Барселона представила форварда, у Магучих серебро, ставим на Селтик
Испания
20 июля 2022, 11:16 | Обновлено 20 июля 2022, 11:19
139
0

ВИДЕО. Барселона представила форварда, у Магучих серебро, ставим на Селтик

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

20 июля 2022, 11:16 | Обновлено 20 июля 2022, 11:19
139
0
ВИДЕО. Барселона представила форварда, у Магучих серебро, ставим на Селтик
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Барселона представила Левандовски
2. Магучих получила серебро ЧМ-2022
3. Зинченко покинул Манчестер Сити
4. Прогноз на матч Легия – Селтик

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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