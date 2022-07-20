Испания20 июля 2022, 11:16 | Обновлено 20 июля 2022, 11:19
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ВИДЕО. Барселона представила форварда, у Магучих серебро, ставим на Селтик
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
20 июля 2022, 11:16 | Обновлено 20 июля 2022, 11:19
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1. Барселона представила Левандовски
2. Магучих получила серебро ЧМ-2022
3. Зинченко покинул Манчестер Сити
4. Прогноз на матч Легия – Селтик
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