Украина. Премьер лига20 июля 2022, 10:49 |
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Хавбек Металлиста 1925 перешел в немецкий клуб
Алексей Огурцов будет выступать за «Карл Цайсс Йена»
20 июля 2022, 10:49 |
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Полузащитник команды U-19 «Металлиста 1925» Алексей Огурцов перешел в «Карл Цайсс Йена». Об этом сообщил сам немецкий клуб.
Контракт с 19-летним Огурцовым рассчитан на три года – до лета 2025 года. «Карл Цайсс Йена» выступает в Восточной региональной лиге чемпионата Германии.
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