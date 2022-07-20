Хавбек Металлиста 1925 перешел в немецкий клуб

Полузащитник команды U-19 «Металлиста 1925» Алексей Огурцов перешел в «Карл Цайсс Йена». Об этом сообщил сам немецкий клуб.

Контракт с 19-летним Огурцовым рассчитан на три года – до лета 2025 года. «Карл Цайсс Йена» выступает в Восточной региональной лиге чемпионата Германии.