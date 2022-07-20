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Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 10:49 |
512
2

Хавбек Металлиста 1925 перешел в немецкий клуб

Алексей Огурцов будет выступать за «Карл Цайсс Йена»

20 июля 2022, 10:49 |
512
2
Хавбек Металлиста 1925 перешел в немецкий клуб
ФК Карл Цайсс Йена. Алексей Огурцов

Полузащитник команды U-19 «Металлиста 1925» Алексей Огурцов перешел в «Карл Цайсс Йена». Об этом сообщил сам немецкий клуб.

Контракт с 19-летним Огурцовым рассчитан на три года – до лета 2025 года. «Карл Цайсс Йена» выступает в Восточной региональной лиге чемпионата Германии.

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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
19-річний Огурцов настільки мегавелична футбольна постать, що йому можна покидати країну в період воєнного стану, а от умовний токар 6-го розряду чи вчитель таких преференцій не має...
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