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  4. Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
Украина
20 июля 2022, 08:59 |
262
3

Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»

Украинский арбитр – о войне в Украине

20 июля 2022, 08:59 |
262
3
Катерина МОНЗУЛЬ: «Самое важное – остановить эту войну»
УАФ. Катерина Монзуль

Украинский арбитр Катерина Монзуль в интервью официальному сайту УЕФА поделилась своим мнением по поводу войны в Украине:

«Никто не ожидал, что в 21 веке может такое произойти. Это сложная ситуация для каждой украинской семьи, потому что семьи разделены.

Когда началась война, поначалу никто не мог в это поверить. Моя семья уехала в дом моих родителей, и мы жили под землей – в специальном месте дома. Мы были там пять дней.

Это был стресс и было тяжело. Когда мы покидали Украину, мы не имели никаких представлений, что будем делать дальше.

Я благодарю всю футбольную семью, потому что все мне действительно помогли. Украинские и международные коллеги-судьи тоже вышли на связь, и это было очень, очень важно для меня.

Самое важное – остановить эту войну. Мир во всем мире – самое важное… Я на это надеюсь».

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Катерина Монзуль российско-украинская война
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Источник УЕФА
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K 12
Самое главное дать им pizdy и выгнать с нашей территории!
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+2
Zhez53
Все вроде правильно сказала, но последний абзац, как и заголовок отдает каким-то неприятным душком... 
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+1
Андрій Гусак
не зупинити війну а перемогти в ній
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0
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