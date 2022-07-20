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Англия
20 июля 2022, 07:39 | Обновлено 20 июля 2022, 09:53
989
0

Ливерпуль продал защитника в Рейнджерс

Бен Дэвис так и не сыграл ни одного матча в составе «Красных»

20 июля 2022, 07:39 | Обновлено 20 июля 2022, 09:53
989
0
Ливерпуль продал защитника в Рейнджерс
ФК Рейнджерс. Бен Дэвис

«Рейнджерс» официально сообщил о подписании центрального защитника «Ливерпуля» Бена Дэвиса. Контракт с 26-летним англичанином рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 3 миллиона фунтов плюс 1 миллион в виде бонусов.

Дэвис перешел в «Ливерпуль» в феврале 2021 года, однако так и не провел ни одного матча в составе команды Юргена Клоппа. Прошлый сезон он провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед».

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Источник ФК Рейнджерс
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