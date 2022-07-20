Ливерпуль продал защитника в Рейнджерс

«Рейнджерс» официально сообщил о подписании центрального защитника «Ливерпуля» Бена Дэвиса. Контракт с 26-летним англичанином рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 3 миллиона фунтов плюс 1 миллион в виде бонусов.

Дэвис перешел в «Ливерпуль» в феврале 2021 года, однако так и не провел ни одного матча в составе команды Юргена Клоппа. Прошлый сезон он провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед».