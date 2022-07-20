САЛАИ: «Мы изучили Динамо. Знаем их тактику, сильные и слабые стороны»

Венгерский защитник «Фенербахче» Аттила Салаи поделился ожиданиями от встречи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой турецкий клуб сыграет с киевским «Динамо» (20 июля в 21:00):

«Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча. Мы провели очень успешный подготовительный период. Много тренировались, сыграли хорошие тренировочные матчи. Мы готовы к предстоящей встрече. Мы с нетерпением ждем первой официальной игры, которую мы проведем завтра. Наш тренерский штаб проанализировал нашего соперника наилучшим образом. Они рассказали нам, чего нам следует ожидать от них, какую тактику они используют, их сильные и слабые стороны. Мы готовились к этому матчу лучшим образом и хорошо знаем нашего соперника.

Все с нетерпением ждут начала матча. Все очень рады началу сезона. Каждый понимает, что Лига чемпионов имеет для нас большое значение. Мы хотим оказаться в групповом этапе. У нас большие цели в этом сезоне. Для этого нам нужно хорошо поработать. С нетерпением ждем завтрашнего матча».