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  4. Лопатецкая вышла в основу фьючерса в итальянской Перудже
ITF
20 июля 2022, 03:45 | Обновлено 20 июля 2022, 03:58
17
0

Лопатецкая вышла в основу фьючерса в итальянской Перудже

Украинка одержала победу над Мартой Матулой из Греции в двух сетах

20 июля 2022, 03:45 | Обновлено 20 июля 2022, 03:58
17
0
Лопатецкая вышла в основу фьючерса в итальянской Перудже
ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в основную сетку фьючерса ITF W25 в итальянской Перудже.

В последнем круге квалификации Дарья одержала победу над Мартой Матулой из Греции в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час и 59 минут.

Соперницей украинки в первом круге основной сетки будет Карлота Мартинес Сирес из Испании.

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Дарья Лопатецкая ITF Перуджа
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Источник Sport.ua
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