Лопатецкая вышла в основу фьючерса в итальянской Перудже

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в основную сетку фьючерса ITF W25 в итальянской Перудже.

В последнем круге квалификации Дарья одержала победу над Мартой Матулой из Греции в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час и 59 минут.

Соперницей украинки в первом круге основной сетки будет Карлота Мартинес Сирес из Испании.