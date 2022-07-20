ITF20 июля 2022, 03:45 | Обновлено 20 июля 2022, 03:58
17
0
Лопатецкая вышла в основу фьючерса в итальянской Перудже
Украинка одержала победу над Мартой Матулой из Греции в двух сетах
20 июля 2022, 03:45 | Обновлено 20 июля 2022, 03:58
17
0
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в основную сетку фьючерса ITF W25 в итальянской Перудже.
В последнем круге квалификации Дарья одержала победу над Мартой Матулой из Греции в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час и 59 минут.
Соперницей украинки в первом круге основной сетки будет Карлота Мартинес Сирес из Испании.
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