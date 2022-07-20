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  4. ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ
Лига чемпионов
20 июля 2022, 02:19 | Обновлено 20 июля 2022, 02:50
69
0

ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ

20 июля в 21:00 киевская команда проведет первый матч Q2 ЛЧ с «Фенербахче»

20 июля 2022, 02:19 | Обновлено 20 июля 2022, 02:50
69
0
ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ
ФК Динамо Киев

20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».

Из-за войны в Украине домашняя для киевлян встреча пройдет в польской Лодзи. Ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле.

21 июля динамовцы провели предматчевую тренировку в Лодзи, испытав газон перед матчем ЛЧ.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ

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Динамо Киев Фенербахче Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо - Фенербахче Лодзь тренировка
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Источник ФК Динамо Киев
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