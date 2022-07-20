Лига чемпионов20 июля 2022, 02:19 | Обновлено 20 июля 2022, 02:50
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ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ
20 июля в 21:00 киевская команда проведет первый матч Q2 ЛЧ с «Фенербахче»
20 июля 2022, 02:19 | Обновлено 20 июля 2022, 02:50
69
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20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».
Из-за войны в Украине домашняя для киевлян встреча пройдет в польской Лодзи. Ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле.
21 июля динамовцы провели предматчевую тренировку в Лодзи, испытав газон перед матчем ЛЧ.
ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ
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