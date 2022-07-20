20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».

Из-за войны в Украине домашняя для киевлян встреча пройдет в польской Лодзи. Ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле.

21 июля динамовцы провели предматчевую тренировку в Лодзи, испытав газон перед матчем ЛЧ.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка в Лодзи. Динамо испытало газон перед ЛЧ