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  4. ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 21:54 | Обновлено 19 июля 2022, 22:00
302
0

ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть

Красно-белые провели два контрольных матча против команд УПЛ

19 июля 2022, 21:54 | Обновлено 19 июля 2022, 22:00
302
0
ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» 19 июля завершил второй летний учебно-тренировочный сбор.

После воскресного спарринга против «Ингульца» футболисты провели по одной тренировке в день: утренние занятия в тренажерном зале (понедельник и вторник).

Команда идет на несколькодневный отдых, после чего отправляется на третий сбор, который пройдет на западе Украины.

На втором сборе, который длился 14 дней, с 6 по 19 линя, красно-белые провели два контрольных матча: «Александрия» – 1:1, «Ингулец» – 0:1.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы
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Источник ФК Кривбасс
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