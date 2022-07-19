ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
Красно-белые провели два контрольных матча против команд УПЛ
Криворожский «Кривбасс» 19 июля завершил второй летний учебно-тренировочный сбор.
После воскресного спарринга против «Ингульца» футболисты провели по одной тренировке в день: утренние занятия в тренажерном зале (понедельник и вторник).
Команда идет на несколькодневный отдых, после чего отправляется на третий сбор, который пройдет на западе Украины.
На втором сборе, который длился 14 дней, с 6 по 19 линя, красно-белые провели два контрольных матча: «Александрия» – 1:1, «Ингулец» – 0:1.
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