ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть

Криворожский «Кривбасс» 19 июля завершил второй летний учебно-тренировочный сбор.

После воскресного спарринга против «Ингульца» футболисты провели по одной тренировке в день: утренние занятия в тренажерном зале (понедельник и вторник).

Команда идет на несколькодневный отдых, после чего отправляется на третий сбор, который пройдет на западе Украины.

На втором сборе, который длился 14 дней, с 6 по 19 линя, красно-белые провели два контрольных матча: «Александрия» – 1:1, «Ингулец» – 0:1.