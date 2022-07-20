Лига Европы20 июля 2022, 01:35 | Обновлено 20 июля 2022, 02:01
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Стало известно, где будет трансляция матча Ворскла – АИК в Лиге конференций
Игру можно будет посмотреть 21 июля в 20:00 на YouTube полтавского клуба
20 июля 2022, 01:35 | Обновлено 20 июля 2022, 02:01
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В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).
Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча Ворскла – АИК будет доступна на YouTube-каналах «Ворсклы» и Espreso.TV
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