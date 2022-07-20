Стало известно, где будет трансляция матча Ворскла – АИК в Лиге конференций

В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча Ворскла – АИК будет доступна на YouTube-каналах «Ворсклы» и Espreso.TV