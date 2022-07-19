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  4. Илья Марченко узнал своего следующего соперника
ATP
19 июля 2022, 19:28 | Обновлено 19 июля 2022, 22:05
287
0

Илья Марченко узнал своего следующего соперника

Соперником украинца в 1/8 финала Челледжера в Нур-Султане стал Денис Истомин

19 июля 2022, 19:28 | Обновлено 19 июля 2022, 22:05
287
0
Илья Марченко узнал своего следующего соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

19 июля определился соперник Ильи Марченко в 1/8 финала хардового Челленджера в Нур-Султане. Им стал 35-летний представитель Узбекистана Денис Истомин.

Ранее Илья уже играл с Денисом. У теннисистов достаточно богатая история личных встреч:

  • 4-3 в пользу Ильи
  • Последнюю встречу Илья проиграл (2020, Челленджер в итальянской Беле, грунт)
  • Последнюю встречу на харде (в зале) Илья выиграл (2016, Челленджер в Монси, Бельгия)
  • Последнюю и единственную встречу на открытом харде Илья выиграл (2009, Челленджер в Нур-Султане)
  • Последний и единственный матч на траве остался за Денисом (2010, АТР Истбурн) 

В 1/16 финала Илья Марченко уверенно обыграл Григория Ломакина (Казахстан) в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 10 минут. Денис Истомин, в свою очередь, закрыл Яна Бондаревского (россия) в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2 за 2 часа и 5 минут.

Теннисисты выйдут на корт 20 июля, не ранее 08:30 по Киеву.

 

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Илья Марченко Денис Истомин ATP Нур-Султан
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Источник Sport.ua
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