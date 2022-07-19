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Испания
19 июля 2022, 17:57 | Обновлено 19 июля 2022, 18:10
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. Такефуса Кубо перешел в Реал Сосьедад

Японец сменил Мадрид на Сан-Себастьян

19 июля 2022, 17:57 | Обновлено 19 июля 2022, 18:10
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. Такефуса Кубо перешел в Реал Сосьедад
ФК Реал Сосьедад. Такефуса Кубо

21-летний японский полузащитник Такефуса Кубо стал игроком «Реал Сосьедад». Игрок подписал контракт до июня 2027 года. Детали соглашения не разглашаются, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» приобрел 50 процентов прав на игрока. Таким образом, «Реал Мадрид» сохранит половину прав на хавбека.

Ориентировочная стоимость трансфера 6,5 миллиона евро.

Последние три года Кубо выступал на правах аренды в «Мальорке» (дважды), «Хетафе» и «Вильярреале».

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Источник ФК Реал Сосьедад
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