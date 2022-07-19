ОФИЦИАЛЬНО. Такефуса Кубо перешел в Реал Сосьедад

21-летний японский полузащитник Такефуса Кубо стал игроком «Реал Сосьедад». Игрок подписал контракт до июня 2027 года. Детали соглашения не разглашаются, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» приобрел 50 процентов прав на игрока. Таким образом, «Реал Мадрид» сохранит половину прав на хавбека.

Ориентировочная стоимость трансфера 6,5 миллиона евро.

Последние три года Кубо выступал на правах аренды в «Мальорке» (дважды), «Хетафе» и «Вильярреале».