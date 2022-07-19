Другие новости19 июля 2022, 17:26 | Обновлено 19 июля 2022, 18:08
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Ювентус отпустил этнического украинца в Риеку
Никита Власенко сменил Италию на Хорватию
19 июля 2022, 17:26 | Обновлено 19 июля 2022, 18:08
823
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Экс-украинец Никита Власенко сменил туринский «Ювентус» на «Риеку». 21-летний защитник подписал контракт с хорватским клубом на три сезона.
Отметим, что Власенко родился в Донецке, однако в шестилетнем возрасте эмигрировал с родителями в Швейцарию. В молодежную команду «Ювентуса» Никита Власенко перешел в 2019 году. Также на правах аренды Власенко выступал за швейцарский «Сьон» и нидерландский «Эксельсиор».
На счету Власенко два матча за сборную Швейцарии U-19 и один - за U-20.
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