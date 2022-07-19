Ювентус отпустил этнического украинца в Риеку

Экс-украинец Никита Власенко сменил туринский «Ювентус» на «Риеку». 21-летний защитник подписал контракт с хорватским клубом на три сезона.

Отметим, что Власенко родился в Донецке, однако в шестилетнем возрасте эмигрировал с родителями в Швейцарию. В молодежную команду «Ювентуса» Никита Власенко перешел в 2019 году. Также на правах аренды Власенко выступал за швейцарский «Сьон» и нидерландский «Эксельсиор».

На счету Власенко два матча за сборную Швейцарии U-19 и один - за U-20.