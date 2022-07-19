Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус отпустил этнического украинца в Риеку
Другие новости
19 июля 2022, 17:26 | Обновлено 19 июля 2022, 18:08
823
0

Ювентус отпустил этнического украинца в Риеку

Никита Власенко сменил Италию на Хорватию

19 июля 2022, 17:26 | Обновлено 19 июля 2022, 18:08
823
0
Ювентус отпустил этнического украинца в Риеку
ФК Риека. Никита Власенко

Экс-украинец Никита Власенко сменил туринский «Ювентус» на «Риеку». 21-летний защитник подписал контракт с хорватским клубом на три сезона.

Отметим, что Власенко родился в Донецке, однако в шестилетнем возрасте эмигрировал с родителями в Швейцарию. В молодежную команду «Ювентуса» Никита Власенко перешел в 2019 году. Также на правах аренды Власенко выступал за швейцарский «Сьон» и нидерландский «Эксельсиор».

На счету Власенко два матча за сборную Швейцарии U-19 и один - за U-20.

По теме:
Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию
Дибала прилетел в Португалию для медосмотра в Роме
Ювентус вступил в борьбу с Интером за Бремера
Никита Власенко Риека Ювентус
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Риека
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Футбол | 18 июля 2022, 17:56 4
Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере

У Роберто Де Дзерби такого не было

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Футбол | 19 июля 2022, 16:50 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче

Поединок состоится в среду, 20 июля

Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Футбол | 19.07.2022, 10:45
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
Футбол | 19.07.2022, 12:53
ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Футбол | 18.07.2022, 22:12
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
18.07.2022, 11:04 2
Другие виды
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
18.07.2022, 23:39 4
Футбол
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
18.07.2022, 05:05 3
Футбол
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
19.07.2022, 06:59 2
Другие виды
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
19.07.2022, 09:00
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
18.07.2022, 12:13 5
Футбол
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
19.07.2022, 06:35 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем