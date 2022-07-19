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  4. ВИДЕО. Уилшир прокомментировал назначение на пост тренера академии Арсенала
Англия
19 июля 2022, 17:17 | Обновлено 19 июля 2022, 17:24
341
0

ВИДЕО. Уилшир прокомментировал назначение на пост тренера академии Арсенала

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

19 июля 2022, 17:17 | Обновлено 19 июля 2022, 17:24
341
0
ВИДЕО. Уилшир прокомментировал назначение на пост тренера академии Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Джек Уилшир вернулся в родной клуб в новом качестве.

Бывший полузащитник сборной Англии, завершивший на днях карьеру в возрасте 30 лет, назначен главным тренером юношеской команды «Арсенала» U-18.

Уилшир провел 197 матчей за «Арсенал» в период с 2008 по 2018 год, за это время он дважды выиграл Кубок Англии и один раз Суперкубок Англии.

Последним клубом в игровой карьере Уилшира стал датский «Орхус», о завершении карьеры Джек объявил 8 июля.

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Джек Уилшир видео Арсенал Лондон
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Источник Sport.ua
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