ВИДЕО. Уилшир прокомментировал назначение на пост тренера академии Арсенала

Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Джек Уилшир вернулся в родной клуб в новом качестве.

Бывший полузащитник сборной Англии, завершивший на днях карьеру в возрасте 30 лет, назначен главным тренером юношеской команды «Арсенала» U-18.

Уилшир провел 197 матчей за «Арсенал» в период с 2008 по 2018 год, за это время он дважды выиграл Кубок Англии и один раз Суперкубок Англии.

Последним клубом в игровой карьере Уилшира стал датский «Орхус», о завершении карьеры Джек объявил 8 июля.