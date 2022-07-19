ВИДЕО. Уилшир прокомментировал назначение на пост тренера академии Арсенала
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Джек Уилшир вернулся в родной клуб в новом качестве.
Бывший полузащитник сборной Англии, завершивший на днях карьеру в возрасте 30 лет, назначен главным тренером юношеской команды «Арсенала» U-18.
Уилшир провел 197 матчей за «Арсенал» в период с 2008 по 2018 год, за это время он дважды выиграл Кубок Англии и один раз Суперкубок Англии.
Последним клубом в игровой карьере Уилшира стал датский «Орхус», о завершении карьеры Джек объявил 8 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентацией
Вингер «Краковии» вспомнил период, когда из «Днепра» перешел в «Севилью»