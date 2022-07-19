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  4. Уже не Мариуполь. Шахтер сменил место регистрации
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 17:36 | Обновлено 19 июля 2022, 18:22
2033
1

Уже не Мариуполь. Шахтер сменил место регистрации

«Горняки» прописались в Киевской области

19 июля 2022, 17:36 | Обновлено 19 июля 2022, 18:22
2033
1
Уже не Мариуполь. Шахтер сменил место регистрации
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» сменил место регистрации из Мариуполя на село Счастливое Киевской области.

В Едином государственном реестре клуб зарегистрирован в селе Счастливое Бориспольского района, где находится тренировочный комплекс «горняков».

Напомним, что в 2018 году «Шахтер» сменил место регистрации из Донецка на Мариуполь.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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DK1961
Ох и хитрожо...е... Ну и играли бы себе в чемпионате аматоров Киевской области. Без браузил самое то будет
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