Украина. Премьер лига19 июля 2022, 17:36 | Обновлено 19 июля 2022, 18:22
2033
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Уже не Мариуполь. Шахтер сменил место регистрации
«Горняки» прописались в Киевской области
19 июля 2022, 17:36 | Обновлено 19 июля 2022, 18:22
2033
1
Донецкий «Шахтер» сменил место регистрации из Мариуполя на село Счастливое Киевской области.
В Едином государственном реестре клуб зарегистрирован в селе Счастливое Бориспольского района, где находится тренировочный комплекс «горняков».
Напомним, что в 2018 году «Шахтер» сменил место регистрации из Донецка на Мариуполь.
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