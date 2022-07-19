Уже не Мариуполь. Шахтер сменил место регистрации

Донецкий «Шахтер» сменил место регистрации из Мариуполя на село Счастливое Киевской области.

В Едином государственном реестре клуб зарегистрирован в селе Счастливое Бориспольского района, где находится тренировочный комплекс «горняков».

Напомним, что в 2018 году «Шахтер» сменил место регистрации из Донецка на Мариуполь.