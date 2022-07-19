Бавария установила ценник на Павара

Мюнхенская «Бавария» готова этим летом продать защитника Бенжамена Павара.

Мюнхенцы рассчитывает получить за французского футболиста около 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Бенжамен Павар провел за мюнхенцев 36 матчей и отдал 2 голевые передачи.