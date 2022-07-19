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Германия
19 июля 2022, 16:59 | Обновлено 19 июля 2022, 17:06
213
0

Бавария установила ценник на Павара

Мюнхенский клуб готов продать французского защитника за 35 млн евро

19 июля 2022, 16:59 | Обновлено 19 июля 2022, 17:06
213
0
Бавария установила ценник на Павара
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» готова этим летом продать защитника Бенжамена Павара.

Мюнхенцы рассчитывает получить за французского футболиста около 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Бенжамен Павар провел за мюнхенцев 36 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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