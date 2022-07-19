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  4. Олег САЛЕНКО: «У Динамо сейчас нет нужного потенциала»
Лига чемпионов
19 июля 2022, 15:06 | Обновлено 19 июля 2022, 15:29
356
0

Олег САЛЕНКО: «У Динамо сейчас нет нужного потенциала»

Экс-форвард «Динамо» - о матче против «Фенербахче»

19 июля 2022, 15:06 | Обновлено 19 июля 2022, 15:29
356
0
Олег САЛЕНКО: «У Динамо сейчас нет нужного потенциала»
zbirna.com. Олег Саленко

Бывший форвард «Динамо» Киев Олег Саленко высказался по поводу противостояния команды Мирчи Луческу с «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов:

— Ожидаю, что матч будет тяжелым. У «Динамо» сейчас нет нужного потенциала, глядя на последние матчи. «Фенербахче» докупает игроков, а у киевлян многие еще не набрали нужную форму. Поэтому ощущается напряжение перед матчем. Думаю, у Луческу нет уверенности, кто будет играть — он не определился с составом. Если у команды нет целостности, то все должны работать сполна, но у «Динамо» сейчас половина команды выпадает.

— «Фенербахче» можно назвать фаворитом первого матча?
— Можно, но если Мирча Луческу сможет использовать то, что есть тактика от защиты и игра на контратаках, то шансы будут равными. Пока непонятно, кто и на какой позиции будет играть. Крайние матчи добавили неясности в этом плане.

— Кого мы увидим в нападении «Динамо»?
— У киевлян пока нет такого форварда, которого можно поставить «на острие». Не удивлюсь, если Луческу поставит Гармаша вперед. Беседин может цепляться, но дальше не продолжает игру. Супряга раньше все проваливал. Возможно, Ванат может сыграть — он набирает форму.

— Выбор Ярмоленко в пользу команды Сергея Реброва не удивил?
— Ярмола сделал свой выбор. Если «Динамо» не пройдет в Лиге чемпионов и будет играть только в нашем чемпионате или в Лиге Европы — это не совсем уровень для сборной Украины. По-моему, ему нужно было принимать предложение в АПЛ, хотя и сумма контракта уменьшалась в два раза. Надеюсь, что Андрей будет спокойно играть в «Аль-Айне». Не думаю, что он сейчас ощутимо усилил бы «Динамо» — это однозначно.

— Были разговоры об интересе к Цыганкову, Буяльскому и Шапаренко, но до конкретики дело не дошло. Клуб делает правильно, сохраняя этих игроков?
— Разговоров много, но клубы понимают, что сейчас они не в той форме, чтобы их приглашать. Деньги, которые за них хотят — не соответствуют той игре, которую мы имеем. Для того, чтобы им «засветиться», нужно проходить в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы. Сборная в ближайшее время серьезных матчей не будет играть.

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Источник 1927.kiev.ua
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