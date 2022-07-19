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  4. Владислав ВАЩУК: «Динамо важно повести в счете»
Лига чемпионов
19 июля 2022, 14:40 |
298
0

Владислав ВАЩУК: «Динамо важно повести в счете»

Легенда «Динамо» - о противостоянии с «Фенербахче»

19 июля 2022, 14:40 |
298
0
Владислав ВАЩУК: «Динамо важно повести в счете»
Instagram. Владислав Ващук

Экс-защитник «Динамо» Киев Владислав Ващук поделился ожиданиями от противостояния с «Фенербахче» в квалификации в Лиге чемпионов.

— Предыдущий официальный матч футболисты киевского «Динамо» провели в декабре прошлого года. Пауза, в восемь месяцев, сильно скажется на игре команды?
— Конечно, без практики, без официальных матчей, очень трудно понять, на каком ты уровне сейчас находишься. Тонуса нашим футболистам будет не хватать. Да, мы можем вспомнить, что в июне некоторые динамовцы играли в официальных матчах чемпионата мира и Лиги наций. Но это далеко вся команда почувствовала вкус официальных игр.

В календарной игре всегда присутствует борьба за результат. Благотворительные матчи - это замечательно и нужно в данный момент, но это не заставит выложиться футболиста на полную катушку.

— Какого ты мнения о «Фенербахче»?
— Всем известно, что это гранд турецкого чемпионата. Фенербахче сильный клуб, в составе которого собраны опытные исполнители. Турецкие игроки в основном очень техничные. С ними нужно быть очень внимательными. Что я заметил – часто турецкие клубы, когда проигрывают – часто сдаются на милость победителю. Очень важно «Динамо» повести в счете, тогда будет проще справиться с соперником.

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Источник Sportarena
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