Белик получил должность в Шахтере

«Шахтер» официально сообщил о том, что Алексей Белик вошел в тренерский штаб «Шахтера» U-19. Возглавляет команду Оскар Ратулура.

В последнее время Белик работал экспертом на телевидении. 41-летний Белик является воспитанником «Шахтера». Цвета основной команды «горняков» защищал с 1998 по 2008 годы.