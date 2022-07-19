Украина. Премьер лига19 июля 2022, 14:20 | Обновлено 19 июля 2022, 14:28
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Белик получил должность в Шахтере
Экс-форвард «горняков» будет работать в тренерском штабе юношеской команды
19 июля 2022, 14:20 | Обновлено 19 июля 2022, 14:28
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«Шахтер» официально сообщил о том, что Алексей Белик вошел в тренерский штаб «Шахтера» U-19. Возглавляет команду Оскар Ратулура.
В последнее время Белик работал экспертом на телевидении. 41-летний Белик является воспитанником «Шахтера». Цвета основной команды «горняков» защищал с 1998 по 2008 годы.
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