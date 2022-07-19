Англия19 июля 2022, 13:56 |
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ВИДЕО. В цветах Милана. Манчестер Сити представил новую гостевую форму
Непривычные цвета для чемпионов Англии
19 июля 2022, 13:56 |
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«Манчестер Сити» официально презентовал гостевой комплект формы на новый сезон. Чемпионы Англии будут играть в непривычных для себя красно-черных цветах:
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