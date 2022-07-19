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  4. ВИДЕО. В цветах Милана. Манчестер Сити представил новую гостевую форму
Англия
19 июля 2022, 13:56 |
431
1

ВИДЕО. В цветах Милана. Манчестер Сити представил новую гостевую форму

Непривычные цвета для чемпионов Англии

19 июля 2022, 13:56 |
431
1
ВИДЕО. В цветах Милана. Манчестер Сити представил новую гостевую форму
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» официально презентовал гостевой комплект формы на новый сезон. Чемпионы Англии будут играть в непривычных для себя красно-черных цветах:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Манчестер Сити
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