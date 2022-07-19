ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника сборной Норвегии

«Наполи» официально сообщил о подписании защитника «Брайтона» и сборной Норвегии Лео Эстигора. Детали соглашения не называются.

По информации СМИ, контракт рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Отметим, что Эстигор принадлежал «Брайтону» с лета 2018 года. Однако за это время 22-летний защитник сборной Норвегии так и не провел за «Брайтон» ни одного матча. Прошлый сезон он провел в арендах в «Сток Сити» и «Дженоа».