Во вторник, 19 июля, в североирландском Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Линфилд» примет норвежский «Буде-Глимт». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Линфилд

«Синие» преодолели прошлую стадию квалификации, одолев «Нью-Сейнтс». Причем победу можно назвать волевой, так как в первом матче команда потерпела поражение 0:1.

В ответной встрече, которая кстати проходила дома, чемпион Северной Ирландии одержал домашнюю победу, забив сопернику два безответных мяча. Стоит отметить, что чемпионский титул «Линфилд» за всю историю выигрывал 56 раз, что является рекордом.

Буде-Глимт

Для норвежцев сезон стартовал еще в апреле, что будет играть в их пользу, поскольку игровой тонус у команды явно присутствует. В норвежском первенстве «Буде-Глимт» пока что занимает 4 место, отставая от «Мольде» на 8 очков.

В прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов клуб встречался с фарерским «Клаксвиком». За счет победы в первом поединке (3:0) и гола на выезде (1:3) команда, дошедшая в прошлом сезоне до четвертьфинала Лиги конференций, прошла дальше.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Буде-Глимт» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

19 июля, вторник